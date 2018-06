Politica Giro nei quartieri per Ciampi: “Con noi fuori dall’isolamento” 1 giugno 2018

Giro nei quartieri della città per il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi. Stamane tappa a Bellizzi e San Tommaso, nel pomeriggio tocca a Rione Ferrovia e Picarelli, dove è prevista una grigliata sotto le stelle. Per Ciampi è stata l’occasione per illustrare i programmi che il Movimento intende mettere in campo in caso di elezione e vittoria delle prossime amministrative.

L’obiettivo è far uscire le aree periferiche di Avellino dall’isolamento, migliorando la vivibilità quotidiana e garantendo i servizi primari, essenziali. Ciampi ha garantito una presenza costante nei quartieri cittadini per garantire un collegamento diretto e continuo con il Comune, in modo da incrociare al meglio i bisogni e le aspettative dei residenti.