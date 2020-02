Provincia Sant’Angelo dei Lombardi, celebrata al “Criscuoli” la Giornata Mondiale del Malato 13 febbraio 2020

Nel pomeriggio dell’11 febbraio, nell’atrio dell’Ospedale “Gabriele Criscuoli” di Sant’Angelo dei

Lombardi, c’è stata la celebrazione eucaristica, la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Mons.

Pasquale Cascio.

La Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi -Nusco-Bisaccia e Conza, con il suo Ordinario Diocesano

S.E. Mons. Pasquale Cascio, cosi come ormai da diversi anni, ha celebrato la 28ma Giornata

Mondiale del Malato, nella mattinata presso la Struttura Per la Salute, ex Ospedale di Bisaccia e

poi alle 15.30 presso l’Ospedale “G.Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, luogo significativo ed

importante, di sofferenza, di cura e di speranza, privilegiato per la promozione della salute ed

anche per la Pastorale Sanitaria.

L’azione liturgica è stata coordinata da padre Jonathan, dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld,

cappellano dell’Ospedale.

Sono intervenuti Padre Osvaldo, Rettoria Abbazia del Goleto, Sacerdoti, Diaconi e Religiose della

Diocesi.

Sono intervenuti inoltre tanti pazienti dell’Ospedale e tanti del Polo Riabilitativo “Don Carlo Gnocchi”,

inoltre medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, familiari, fedeli della zona.

Ha accompagnato l’azione liturgica, il Coro “Baronia”, una Schola Cantorum di Parrocchie della

Baronia, voluta dal Parroco don Michele De Vincentis, con 5 artisti musicisti, 65 coristi provenienti

dalle parrocchie di Vallata, Scampitella, Vallesaccarda, Anzano di Puglia, Trevico, Lacedonia, Castel

Baronia San Nicola Baronia e Flumeri.

Il coro, voluto e diretto, dal Rev.do Don Michele De Vincentis, dinamico Parroco di Vallata,

impegnato nell’aggregazione di Comunità, anche attraverso il canto, direttamente impegnato

anche nella magistrale interpretazione di canzoni.

La presenza all’ Ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi del Coro Baronia è stata voluta,

da due dipendenti dell’Ospedale, molto stimate ed apprezzate coriste Maria Piccolella, Tecnico

Sanitario di Radiologia, di Vallesaccarda e Maddalena Nuzzo, C.P.S. Infermiere del Dipartimento

Salute Mentale di Scampitella.

Hanno presenziato alla Celebrazione della Giornata Mondiale del Malato il Direttore Sanitario

dell’Ospedale Dott. Angelo Frieri, il Responsabile del Polo Riabilitativo della Fondazione “Don Carlo

Gnocchi” dott. Fabio De Santis, i Volontari Ospedalieri della Caritas.

La celebrazione della Santa Messa , tutta dedicata al mondo della malattia, della sofferenza, degli

ammalati e a quanti operano nel settore dell’assistenza. Anche quest’anno Mons. Pasquale Cascio,

Arcivescovo, della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi Nusco, Bisaccia e Conza della Campania, ha

deciso di dedicare l’attenzione dell’intera Comunità diocesana, il cui territorio coincide

praticamente con tutta l’Alta Irpinia, ai malati, agli ospiti ed agli operatori sanitari dell’Ospedale

“Criscuoli”, riservando loro una solenne celebrazione liturgica, la S.Messa. Nell’atrio dell’Ospedale,

gremito in ogni posto di ammalati, operatori, fedeli, a partire dalle ore 15.30 ha celebrato la Santa

Messa. Tantissimi gli ammalati che, assistiti dai volontari della Caritas, hanno preso parte al rito

religioso, tanti i familiari dei pazienti ospiti del Criscuoli e del Polo Riabilitativo.

Tanti anche i fedeli, di Sant’Angelo dei Lombardi e dei Centri vicini, che hanno preso parte,

condividendo le attenzioni della Chiesa altirpina, per gli ammalati e per l’unico Ospedale di

riferimento.

S.E. Mons. Pasquale Cascio nell’omelia ha rimarcato il messaggio della Chiesa verso il mondo della

sofferenza, le attenzioni verso quanti vivono momenti di disagio, insieme alle apprensioni, che

hanno visto la chiesa sempre partecipe, vigile, ed attenta , sia nella sua organizzazione strutturale,

territoriale ospedaliera e complessivamente per l’assistenza.

L’Arcivescovo, in sintonia con Papa Francesco, ed il suo messaggio, ha sollecitato nei cuori e nelle

anime, non solo dei cattolici, l’impegno verso i bisognosi, gli ammalati, ” i migranti” della speranza

anche assistenziale e sanitaria, sociale ed economica.

A conclusione Rita Mosca, ha portato il saluto a nome del Polo Riabilitativo, il dott. Angelo Frieri,

Direttore Sanitario, oltre a ringraziare l’Arcivescovo, il Cappellano e la Chiesa, il mondo dei

volontari della Caritas, per le attenzioni al mondo ospedaliero, anche per le indicazioni di pastorale

sanitaria, ha ringraziato ed espresso apprezzamento, al Coro “Baronia “, al fondatore e Direttore

don Michele De Vincentis.

Al termine della S.Messa, il Coro “Baronia” brillantemente guidato dal Direttore, don Michele De

Vincentis, ha eseguito diversi canti, intervallati da bellissime testimonianze di donne, che

duramente provate nella salute direttamente, oppure attraverso la sofferenza di familiari, hanno

saputo risalire la china, recuperando nella fede le ragioni della speranza e della vita stessa.

Molto apprezzata l’esibizione di don Michele De Vincentis, che ha interpretato, con una splendida

voce, l’Ave Maria.

Tra canti, artisti con violino, flauto, tastiere, ecc, con apprezzate testimonianze di fede e di

speranza, tra suggestioni ed emozioni, in tanti con cuori palpitanti ed occhi lucidi, con un buffet

per ospiti si è chiusa la 28ma Giornata Mondiale del Malato, con la gente e tra la gente dell’Alta

Irpinia.