Altre news dall'Italia e dal Mondo Giornata mondiale del Malato: la Regione premia medici e dirigenti sanitari 7 febbraio 2019

Si svolgerà, lunedì 11 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Consiglio Regione Campania (Centro Direzionale Isola F/13 Sala Auditorium I piano) la celebrazione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, nella quale, verranno premiati Expertizer che si sono distinte per l’impegno e la professionalità profuse nella realizzazione di progetti a favore dei malati.

In particolar modo, saranno premiati dirigenti sanitari, medici, esponenti del mondo politico e del no profit che hanno promosso servizi a favore delle fasce deboli della Regione Campania. Anche Papa FRANCESCO, nel suo messaggio in occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato che si svolgerà a Calcutta in India, ha ringraziato tutte le associazioni di volontariato che si occupano di malati affetti da patologie che richiedono cure speciali: “Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure”.

A consegnare i premi sarà il Presidente del Consiglio della Regione Campania on. Rosetta D’AMELIO, il presidente della V Commissione Sanità Regione Campania on. Stefano GRAZIANO, la Consigliera on. Flora BENEDUCE e il Direttore Generale dell’Associazione House Hospital onlus dr. Sergio CANZANELLA. I riconoscimenti saranno attribuiti al prof. Adolfo GALLIPOLI (Presidente Lega Italiana Lotta Tumori sezione Napoli), alla dr.ssa Emilia FIORELLO (Presidente Associazione Meridionale Donne Operate al Seno), alla dr.ssa Raffaella PANNUTI (Presidente Fondazione A.N.T. onlus), al prof. Vincenzo BRESCIA MORRA (Direttore Centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla Università di Napoli Federico II), al prof. Armando DE MARTINO (Presidente Associazione Comitato 1 Hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale Maria Santissima Addolorata onlus), alla dr.ssa Imma PASTENA (Presidente Associazione Arcobaleno della Vita onlus), alla dr.ssa Elisa SPAGNUOLO (Presidente A.I.P.A. onlus), alla dr.ssa Caterina MUSELLA (Presidente A.I.M.A. Regione Campania), al dr. Salvatore GALEONE (Presidente Cooperativa Percorsi per Crescere onlus), al dr. Massimiliano D’AIUTO (Direttore Scientifico Associazione Underforty onlus), al dr. Gaetano D’ONOFRIO (Direttore Sanitario A.O.U. Federico II), alla dr.ssa Valeria ROTOLI (Presidente A.I.L. sezione Napoli) e al prof. Vincenzo MIRONE (Presidente Fondazione PRO onlus). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web del Consiglio della Regione Campania.