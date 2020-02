Provincia Gioia per gli alunni di Paternopoli: a scuola arriva il cane “Pirat” 10 febbraio 2020

Una giornata diversa, piacevolmente libera dai soliti impegni scolastici, ma altrettanto ricca di contenuti didattici, quella che gli alunni delle scuole elementari e dell’infanzia dell’Istituto “F. De Iorio” di Paternopoli hanno trascorso stamattina con la visita di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno.

Protagonista della giornata “Pirat”, un bellissimo pastore tedesco di 7 anni, che è stato tanto efficiente nell’effettuare le simulazioni delle ricerche quanto paziente nell’accettare di buon grado le coccole che i bambini gli hanno rivolto.

In un clima di entusiasmo e buon umore, all’interno dell’auditorium della scuola, è avvenuta una dimostrazione pratica di come il cane-carabiniere svolge le ricerche per rinvenire sostanze stupefacenti.

Oltre al suo infallibile fiuto, che tante volte è risultato prezioso alleato dei Carabinieri irpini, i bambini hanno avuto modo di notare anche la straordinaria sinergia con il carabiniere conduttore.

L’incontro si è svolto in un ciclo di appuntamenti preventivamente concordati tra l’Arma dei Carabinieri ed Uffici Scolastici, al fine di promuovere nelle giovani leve della società di domani la cultura di una legalità che, troppo sovente, resta confinata in un patrimonio di valori non ancora condiviso da tutti.