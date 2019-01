Avellino “Giocattoli in MoVimento”: sabato la consegna ai bambini bisognosi 10 gennaio 2019

Nuova vita per i giocattoli non più utilizzati, ma in ottime condizioni, dai bambini di Avellino. Saranno nuovamente “in campo” e serviranno ai bimbi meno fortunati del capoluogo irpino e non solo.

La raccolta effettuata dal MoVimento 5 Stelle il giorno dell’Epifania, tramite l’iniziativa nazionale “Giocattoli in MoVimento”, è stata proficua, come sottolineato anche dall’ex sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, il quale ha pubblicamente ringraziato gli avellinesi per la solidarietà dimostrata.

Tanti, tantissimi i giocattoli che sono rimasti dopo lo scambio tra bambini sotto il gazebo del Corso. Questi giocattoli, ora, saranno distribuiti in varie zone, dopo essere stati opportunamente impacchettati e sistemati dagli attivisti del MoVimento. La giornata di consegna è prevista per sabato 12 gennaio.

Si parte dalla Casa rifugio per donne vittime di violenza “Antonella Russo” di Ospedaletto, la mattina. Il maggior numero di giocattoli sarà consegnato il pomeriggio, dalle 15.30, presso il Reparto di Pediatria della Città Ospedaliera di Avellino.

Saranno presenti il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, l’ex giunta Ciampi e gli ex consiglieri comunali del MoVimento, gli attivisti, il direttore generale del Moscati, Angelo Percopo, ed il direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, Antonio Vitale.

Le altre consegne, sempre sabato, saranno effettuate ad associazioni presenti a Valle e Contrada Quattrograna e alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. La settimana prossima il giro sarà completato presso la casa circondariale di Lauro.