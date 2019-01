Provincia “Giocattoli in MoVimento”, ultima tappa domenica 20 gennaio a Quattrograna 19 gennaio 2019

Ultima tappa di “Giocattoli in MoVimento” e avvio di una campagna di ascolto dei cittadini. Domani mattina, domenica 20 gennaio, alle 11.30, il MoVimento 5 Stelle di Avellino sarà a Contrada Quattrograna Ovest.

Ex giunta Ciampi ed attivisti si recheranno nei pressi del centro sociale del popoloso quartiere, per completare le consegne della “Befana pentastellata”, ovvero giochi, libri e quant’altro raccolti durante il gazebo del 6 gennaio scorso.

La tappa a Quattrograna servirà anche ad incontrare residenti ed associazioni del posto, per fare un punto sulle condizioni di vivibilità del quartiere e per decidere iniziative future da intraprendere di comune accordo per il rilancio della zona.

L’obiettivo è toccare con mano la realtà dei vari rioni cittadini, per mettere in campo azioni incisive ed anche di rapida soluzione, non solo ipotesi a lungo termine. Soluzioni che andranno ricercate con il contributo attivo dei residenti e di chi ha intenzione di impegnarsi in modo concreto nello sviluppo sociale della città.