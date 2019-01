Provincia “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale del M5s sbarca in Irpinia 3 gennaio 2019

“Si chiama Giocattoli in Movimento l’iniziativa nazionale del M5S lanciata in tutte le piazze italiane il 6 gennaio per scambiare giochi tra bambini, sbarca anche in provincia di Avellino”.

A riferirlo sono gli attivisti del Meetup Amici di Beppe Grillo di Montoro che domenica prossima, giorno della Befana, saranno presenti con un gazebo in piazza Sabino a Banzano a partire dalle ore 10.

“La finalità di questa attività sociale – commenta il gruppo attivo – è diffondere la cultura della condivisione e del riuso tra grandi e piccini, dando inoltre ampio spazio alla solidarietà. Infatti, i giocattoli che non saranno scambiati in mattinata verranno devoluti alle associazioni locali che si occupano di infanzia, rendendo felici i bambini in difficoltà”.

Al gazebo ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli che non usa più per scambiarli con i giochi donati da altri. Sarà possibile anche scambiare libri. Ovviamente il tutto dovrà essere in un buono stato di conservazione.

“Sarà l’occasione per rendere una giornata di festa trascorsa troppo spesso all’insegna del consumismo in un’opportunità per rendere concrete la sostenibilità e la solidarietà. Invitiamo pertanto la cittadinanza tutta a partecipare in maniera massiccia” – concludono gli attivisti di Montoro.