Attualità “Giocattoli in MoVimento”: Befana condivisa ad Avellino grazie all’iniziativa del M5s 4 gennaio 2019

Befana condivisa quest’anno ad Avellino con l’iniziativa a 5 Stelle “Giocattoli in MoVimento” che parte direttamente dalla piattaforma Rousseau e che si ripete ormai da qualche anno.

“Giocattoli in MoVimento” ha l’obiettivo di far socializzare i bambini facendo comprendere l’importanza del riuso e della condivisione. Nel capoluogo irpino, dalle 10 alle 13:30 di domenica 6 gennaio, sarà allestito un gazebo in Corso Vittorio Emanuele, angolo via Dalmazia, nei pressi della Chiesa del Rosario. Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli che non usa più per scambiarli con i giochi donati da altri bambini. Sarà possibile scambiare anche libri. Prima degli scambi, i bambini potranno giocare tra di loro, come in una sorta di grande parco dei divertimenti.

Dunque, la Befana avellinese porterà doni a tutti. Giocattoli e libri dovranno essere in un buono stato di conservazione e quelli che resteranno al termine dell’iniziativa saranno devoluti ai reparti di pediatria degli ospedali o a case famiglia. Al gazebo avellinese, oltre a diversi componenti dell’ex giunta Ciampi, prenderanno parte anche alcuni parlamentari irpini del Movimento 5 Stelle.