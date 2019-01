Attualità Ginnastica posturale, al Coni i corsi di formazione della Scuola Regionale dello Sport 29 gennaio 2019

La Scuola Regionale dello Sport della Campania, in collaborazione con il Coni Point di Avellino, organizza un corso di formazione per “Tecnico di ginnastica posturale in ambito sportivo”. Il corso sarà suddiviso in 8 giornate e costituito da 32 ore di formazione di cui 30 teorico-pratiche e 2 di valutazione finale.

Per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici, il corso prevede i seguenti moduli: area medica; area della statica e della dinamica corporea; problematiche posturali nello sportivo; conoscenza ed uso degli strumenti posturali; tecniche di riequilibrio posturale; valutazione finale.

Il corso, rivolto a diplomati Isef, laureati e laureandi in Scienze Motorie, laureati in fisioterapia e nelle professioni sanitarie della prevenzione e della riabilitazione, Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, purché diciottenni ed in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, avrà inizio lunedì 25 febbraio per proseguire nei giorni 5, 15, 25/3, 2, 8, 12/4 e terminerà martedì 16 aprile 2019.

Le lezioni si terranno presso la sede del Coni Point di Avellino, in Via Palatucci, dalle ore 15,00 alle 19,00. L’insegnamento del corso è affidato a docenti ed esperti della SRdS della Campania.

Per ulteriori informazioni collegarsi sul sito della Scuola Regionale dello Sport della Campania (www.campania.coni.it) oppure telefonare al Coni Point di Avellino 082534067.