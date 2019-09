Attualità GF service: per fortuna c’è chi pensa all’acqua 18 settembre 2019

GF SERVICE e il suo team vogliono sensibilizzare tutti verso l’ambiente. Sposano per questo il progetto H2O: l’acqua rigenera l’acqua Scopriamo insieme in cosa consiste.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di non sprecare l’acqua come fonte esauribile del pianeta. Accanto vi è la tutela ambientale partendo dal non utilizzo della plastica. Possono aderire all’iniziativa tutte le scuole, comuni uffici ed aziende.

L’attività che svolge GF service è strettamente connessa all’azione dell’UE. I vertici europei vogliono garantire che l’acqua di rubinetto sia potabile in tutta l’UE. Il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla proposta di revisione della direttiva sull’acqua potabile. Le nuove norme proposte aggiornano gli standard qualitativi previsti per l’acqua potabile e introducono un metodo di monitoraggio della qualità dell’acqua basato sul rischio ed efficace sotto il profilo dei costi. Contengono inoltre nuove disposizioni relative ai materiali a contatto con l’acqua potabile e al miglioramento dell’accesso all’acqua. La revisione è conseguenza diretta dell’iniziativa dei cittadini europei “Right2Water”, la prima in assoluto ad avere successo.

GF service, quindi, ha previsto la possibilità di installare un Kit Profine Silver, riduce il cloro, elimina i sapori e gli odori indesiderati ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron, e va installato su tutti i tipi di erogatori di acqua.

GF Service è la scelta giusta: l’iniziativa

H2O: l’acqua rigenera l’acqua è un progetto rivolto non solo al mondo della scuola, puntando sul massimo coinvolgimento delle amministrazioni comunali, delle istituzioni scolastiche, degli insegnanti e delle famiglie. Ma è anche rivolto alle aziende, agli uffici e ai privati.

Le fasi del progetto sono molteplici dal momento che è prevista una informazione mirata nelle scuole o a tutti coloro che parteciperanno. È prevista l’installazione di erogatori di acqua potabile pura al punto d’uso. Ogni alunno/alunna (nel caso delle scuole) avrà in omaggio una borraccia in alluminio.

GF Service garantisce l’analisi periodica delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua erogata all’interno della scuola o degli uffici, la trasmissione dei dati alle istituzioni coinvolte in modo che tutti possano anch’essi conoscere la qualità dell’acqua che bevono.

Lo stesso progetto prevede la fornitura di borracce.

GF SERVICE opera su tutto il territorio nazionale.

