Avellino Al Gesualdo il primo appuntamento con Teatro Danza 12 novembre 2019

Serata nel segno della danza al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino. Domani sera, mercoledì 13

novembre, appuntamento con il primo spettacolo del Cartellone “Teatro Danza”.

L’appuntamento è con “Vivianesque”, balletto in un solo atto della Compagnia Korper. L’esibizione

è un affresco delle opere di Raffaele Viviani reinterpretate attraverso il linguaggio della danza

contemporanea.

Un omaggio al teatro del grande commediografo, attore e regista napoletano, attraverso i corpi dei

ballerini impegnati in mirabolanti coreografie che ne restituiscono il senso, gli umori, i colori, alla

luce di una Napoli odierna.

Una serie di quadri che come vasi comunicanti confluiscono l’uno nell’altro senza soluzione di

continuità: il lavoro e i mestieri, la malavita, i guappi e le prostitute, il teatro nel teatro. La maggior

parte delle canzoni sono cantate dal vivo in scena da una delle più belle voci della scena

contemporanea, Lalla Esposito.

Il Teatro “Carlo Gesualdo” ricorda che da oggi, martedì 12 novembre, sono in vendita i biglietti per

gli otto spettacoli del Cartellone “Tradizione & Comicità”.

Per acquistare l’abbonamento per l’intera rassegna c’è invece tempo fino al 23 novembre, data del

primo spettacolo con Carlo Buccirosso e l’imperdibile commedia tutta da ridere “La rottamazione di

un italiano per bene”.

Per info e prenotazioni:

biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Piazza Castello – Avellino

martedi e mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì, venerdì e sabato 10.00- 13.00/17.00-20.00

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553

e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it – info@teatrocarlogesualdo.it

www.teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com