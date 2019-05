Sport Gazzetta Football League, la finale interregionale ad Ariano 18 maggio 2019

Domani, domenica 19 maggio, ad Ariano Irpino presso il Centro Sportivo Ornus (SP 237 Via Orneta 11) per il Calcio a 7, e presso il Palazzetto dello Sport (via Piano di Zona) per il Calcio a 5, si terrà una delle 8 finali interregionali di Gazzetta Football League, il più grande campionato di calcio amatoriale d’Italia organizzato in 60 città da “La Gazzetta dello Sport” e da Umbro.

Le squadre vincitrici delle competizioni locali di Calcio a 5 di Ariano Irpino, Caivano, Pomigliano D’Arco e Salerno e quelle che invece hanno vinto i tornei di Calcio a 7 a Napoli, Pomigliano D’Arco, Torre del Greco e Salerno si contenderanno l’accesso alle finali nazionali di Gazzetta Football League, in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 1°giugno.

Tutte le squadre che partecipano a Gazzetta Football League sono supportate da Umbro, il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924 dai fratelli Humphreys, tornato in Italia con l’obiettivo di diventare il marchio del cuore per chi pratica lo street football, per chi crede che il calcio sia ancora uno sport autentico, giocoso e per tutti. Lo storico brand britannico, sponsor tecnico del campionato, punta al coinvolgimento dei veri protagonisti del mondo del calcio. Quel calcio che si gioca per strada, nei centri sportivi, democratico e reale, come i valori di Umbro.