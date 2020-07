Gal Partenio, giovedì 30 Luglio webinar sul progetto “Embrace”

“Un modello di economia circolare per il settore vitivinicolo”: importante webinar promosso dal Gal Partenio nell’ambito del progetto “Embrace – European Med-clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy”, attuato nell’interno del programma Interreg Mediterranean, con il coinvolgimento di dieci Partner e sei Paesi dell’Unione Europea, in programma giovedì 30 luglio dalle ore 10.30 alle 12.00.

Sul tema dell’economia circolare esperti si confronteranno su come riconvertire la propria impresa attraverso i ­finanziamenti e le sinergie per l’ecoinnovazione. Il webinar dedica al settore vitivinicolo un focus specifico sulle opportunità e sui finanziamenti a favore della riconversione dell’attività produttiva da una di tipo lineare ad una di tipo circolare e dove il valore aggiunto di un prodotto, di un materiale o di una risorsa viene conservato il più a lungo possibile nel tempo. Si parlerà di innovazione, di nuove opportunità per le imprese e delle azioni della prossima programmazione 2021-2027 della Regione Campania a favore dell’economia circolare.

La partecipazione al webinar è consigliata agli attori economici del territorio, operatori della ricerca e dello sviluppo, consulenti e liberi professionisti coinvolti nel processo di produzione e distribuzione in filiera vitivinicola che possono ottenere vantaggio in una maggiore consapevolezza dei linguaggi e delle applicazioni di sostenibilità.

L’intento è di offrire alcuni esempi di innovazione in agricoltura già in atto e che possono essere ancor più implementati, avvalendosi di strumenti agevolativi di vario genere, al fine di offrire ai partecipanti, una panoramica delle opportunità oggi presenti a livello nazionale per favorire più efficacemente la diffusione dell’economia circolare e dell’eco-innovazione. Nella cornice del progetto Embrace Interreg dedicato alla diffusione di buone pratiche per l’economia circolare nei settori Food e Wine, sarà inoltre presentato il Toolkit di Eco Business Model Canvas fruibile gratuitamente dalla piattaforma web del progetto Embrace.

Il webinar in programma giovedì 30 luglio comincerà alle ore 10.30 con i saluti di benvenuto e breve presentazione del progetto “EMBRACE – INTERREG MED” a cura di Luca Beatrice, Presidente del Gal Partenio, e di Maurizio Reveruzzi, Coordinatore del Gal Partenio. A seguire interventi sui temi “Il Toolkit per creare Modelli di Business Circolari” a cura di Luigi D’Oro, “Nuovi materiali alternativi per un’agricoltura economicamente sostenibile” a cura di Paola Muraro – Agribiom Srl – start-up innovativa, “Interventi a favore delle imprese: il credito d’imposta” a cura di Nunzio Aquino, dottore commercialista, “Le azioni della prossima programmazione 2021-2027 della Regione Campania: punti di forza e sfide ancora aperte” a cura di Domenico Liotto – Regione Campania.

Per partecipare basta inviare una email a info@galpartenio.it indicando il proprio nome e cognome. A seguire saranno inviate le modalità per collegarsi al webinar.