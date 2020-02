Gaia Bianco trionfa alla Finale dei Grandi Festival Italiani 2020 di Casa Sanremo

Michael Mambri – Verdetto positivo per Gaia Bianco a Casa Sanremo. L’irpina che ha avuto accesso alla finale dei Grandi Festival Italiani 2020 nella città dei Fiori, dopo aver trionfato al Festival per Voci Nuove di Montefredrane, ha sbaragliato la concorrenza classificandosi al primo posto.

La kermesse, tenutasi nella giornata di ieri a Sanremo, ha visto Gaia confrontarsi con tanti artisti dal discreto talento, ma alla fine, ciò che ha fatto la differenza sono stati i suoi inediti, i quali, le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Un altro grande successo per la giovane cantante avellinese che, seguita dall’etichetta discografica GR MUSICA, ha già ottenuto eccellenti risultati su Spotify raggiungendo oltre 50.000 views e, contemporaneamente agli studi scolastici, sta continuando il suo percorso artistico frequentando una prestigiosa accademia a Roma e prendendo lezioni private a cura del maestro Massimiliano Fausto, uno dei più grandi vocal coach italiani

Un’esperienza che sicuramente Gaia ricorderà, e che le darà la carica giusta per dare sempre il massimo in futuro, in modo da poter continuare a vivere il suo sogno.

L’irpina rientrerà in serata ad Avellino, ove ad aspettarla ci saranno amici e parenti che non vedono l’ora di abbracciarla e di complimentarsi con colei che ha portato a casa un altro grande risultato rendendo onore, per l’ennesima volta, alla nostra città.