Primo Piano Provincia Futuri geometri, il “Ruggero II” di Ariano presenta “Progetta la stanza dei tuoi sogni” 20 febbraio 2019

“Che classe! Progetta la stanza dei tuoi sogni” è il titolo del concorso promosso dall’Istituto Ruggero II di Ariano Irpino rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole medie della provincia di Avellino.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, mercoledì 20 febbraio, presso la Biblioteca “Gaetano Bruno” alla presenza del dirigente scolastico, Francesco Caloia, del presidente dell’Ordine dei Geometri di Avellino, Antonio Santosuosso, dell’assessore Pubblica Istruzione, Debora Affidato e del coordinatore dell’indirizzo Cat, Dionigi Santoro.

“Il concorso – commenta il dirigente scolastico Caloia – ha lo scopo di valorizzare le eccellenze, di promuovere e di incentivare attivamente il confronto fra gli studenti della provincia di Avellino”.

“Gli alunni – prosegue Caloia – vanno educati ad apprezzare le nuove tecniche, bisogna abituarli al design moderno. Questa iniziativa consente loro di mettersi alla prova, stimolando la loro creatività”.

Caloia ha ringraziato poi quanti hanno collaborato per la realizzazione dell’iniziativa, ossia il Comune di Ariano Irpino, il Collegio dei Geometri della provincia di Avellino e la BCC di Flumeri “che hanno patrocinato e sostenuto la nostra idea” afferma.

L’idea è partita per orientare gli alunni di terza media affinché possano essere stimolati a scegliere il corso di studi “Costruzione, ambiente e territorio” (Cat), nuova sigla dell’indirizzo per geometri. Figura, quella del geometra, da sempre importante nella società, ma che con gli anni ha attirato sempre meno le nuove generazioni.

Ma, al fine di rilanciare tale professionalità, il presidente dell’Ordine Antonio Santossuosso ha voluto presentare il nuovo corso di laurea triennale, istituito presso l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta, “Ingegneria civile e ambientale: tecniche per l’edilizia, il territorio, l’ambiente”. “Si tratta – spiega Santosuosso – di una laurea professionalizzante che abilita direttamente all’attività di geometra. Un traguardo raggiunto dai collegi di Avellino, Napoli e Caserta per far riacquistare lustro alla professione del geometra”.

In cosa consiste il concorso. “Progetta la stanza dei tuoi sogni” prevede premi in denaro per i vincitori: 1° classificato: assegno di € 250; 2° classificato: assegno di € 200; 3° classificato: assegno di € 150; 4°-10° classificato: assegno di € 50; ai primi tre classificai verrà altresì riconosciuto un buono valido per l’iscrizione al I anno presso il corso CAT di Ariano Irpino.

Infine, alla classe che presenterà più candidati verrà assegnato un buono di euro 100,00 per l’acquisto di materiale didattico. A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un gadget offerto dalla Banca di Credito Cooperativo di Fumeria.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che si trova presso il sito dell’istituto (www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it) entro e non oltre il prossimo 28 febbraio.

di Maria Giovanna La Porta