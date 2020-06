Cronaca Ruba uno scooter in centro: 65enne denunciato dai carabinieri 18 giugno 2020

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori.

I carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Ed ancora una volta tali sforzi hanno portato i loro frutti: grazie alla tempestiva attività sviluppata dai carabinieri della Stazione di Avellino, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato il presunto autore del furto di uno scooter rubato poche ore prima in pieno centro del capoluogo irpino.

Si tratta di un 65enne originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Lo scooter recuperato dai carabinieri è stato restituito al proprietario.