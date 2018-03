Cronaca Furto nel cimitero di Lauro: rubati portafiori in rame. Indagano i Carabinieri 24 marzo 2018

Grave azione, nella notte, presso il cimitero di Lauro. Ignoti si sono intrufolati nel luogo sacro per compiere un furto.

Sono stati asportati numerosi portafiori in rame. I malviventi, approfittando dell’oscurità, hanno potuto agire indisturbati per poi far perdere le proprie tracce. La scoperta è avvenuta solo la mattina, quando, all’apertura del cimitero il custode ha notato l’assenza di molti portafiori. Subito è scattata la segnalazione ai Carabinieri della Compagnia di Baiano. Gli uomini dell’Arma si sono recati sul posto per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per risalire ai malviventi.