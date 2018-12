Furti a ripetizione a Summonte, appello al Prefetto: “Chiediamo sicurezza e tranquillità”

In questo ultimo periodo a Summonte, ed in particolar modo nelle periferie del paese, si sono verificati diversi episodi di furti in abitazioni. “In più di un caso i malviventi hanno colpito nonostante all’interno degli edifici ci fossero i rispettivi proprietari e forse solo grazie al caso o alla fortuna non siamo qui a narrare eventi più gravi”, si legge nella nota inviata al Prefetto dai consiglieri comunali Carmine De Lucia, Carmine Cristiano e Giovanni Testa, appartenenti al gruppo consiliare SummonteSì.

“Nei periodo che va dall’8 dicembre al 25 dicembre si sono registrati più di dieci furti, una percentuale spaventosa se si pensa che le abitazioni presenti nella zona sono soltanto poche decine. La situazione ha destato notevole agitazione e preoccupazione da parte dei residenti e nonostante l’intensificazione dei controlli e della vigilanza da parte delle forze dell’ordine ad oggi il problema non è stato arginato ed ha coinvolto anche alcuni comuni limitrofi”.

I casi si sono verificati soprattutto nelle zone periferiche di via Marroni, via Campo di Maio, via Baroni e via Starze II.

Nella richiesta di intervento inviata al Prefetto di Avellino, Maria Tirone, il gruppo consiliare si dice “fiducioso nella azioni delle istituzioni e spera che presto questi delinquenti, che hanno seminato danni e panico proprio a ridosso delle festività natalizie, possano presto essere assicurati alla giustizia. Conoscendo la Sua esperienza e la Sua sensibilità in tale ambito, si chiede il suo intervento al fine di poter ristabilire, il più presto possibile, le condizioni di sicurezza e tranquillità che da sempre hanno contraddistinto il nostro territorio”.