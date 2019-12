Furti a raffica in Irpinia: assicurate più pattuglie in strada

Ripetuti e continui furti, anche nelle ore diurne, in abitazioni private dei comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, Serino, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Per fronteggiare il fenomeno, che preoccupa non poco le popolazioni locali, si è riunito stamane in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Presenti a Palazzo di Governo, oltre al Prefetto Paola Spena, anche le Forze dell’Ordine e di Polizia locali e i sindaci dei comuni colpiti dai furti. Assicurate più unità sul territorio nelle aree a rischio, anche se occorrerà da parte dei comuni potenziare, laddove possibile, la video-sorveglianza.

Più pattuglie in strada, dunque, in questo periodo, in attesa che dal 2020 verrà istituita la Compagnia Carabinieri a Solofra, che porterà nuovi militari nell’organico dell’Arma.