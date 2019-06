Benevento Cronaca Fuoriesce percolato dai muri: sequestrata discarica consortile nel beneventano 3 giugno 2019

In data odierna, in virtù di un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, i militari del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento hanno proceduto al sequestro della discarica c.d. Consortile, ubicata nel comune di S. Arcangelo Trimonte, località Nocecchia e gestita dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta NA3.

La misura cautelare reale è stata adottata in quanto dai muri perimetrali in cemento armato che delimitano il sito fuoriescono reflui speciali non pericolosi del tipo percolato. In particolare, ai piedi del muro di recinzione, è stato constatato uno scavo profondo di circa 1.50 mt nel quale si accumulano i liquidi di percolazione: sottoposti ad analisi, il campione veniva classificato come rifiuto speciale non pericoloso, con un parametro COD (indicatore del percolato) di 1231 mg/l, a fronte di un limite previsto dal D.Lvo 152/06 di 160 mg/l per le acque superficiali. Nonostante le criticità riscontrate nessuna comunicazione e iniziativa veniva approntata dal soggetto gestore della discarica.

Con l’ordinanza sono state impartite al soggetto gestore della discarica le necessarie prescrizioni volte ad evitare che la situazione di inquinamento in atto possa determinare più gravi conseguenze di tipo ambientale.

Si precisa che la discarica c.d. Consortile è autonoma rispetto a quella conosciuta come discarica Commissariale.