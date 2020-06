Il 14 giugno riparte la funicolare Mercogliano-Montevergine

Dal 14 giugno riparte la funicolare Mercogliano-Montevergine. Da

domenica il servizio sarà ripristinato. Quanto alle misure di sicurezza anti-Covid, Air Mobilità ha

provveduto a predisporre la segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento fisico sia

all’entrata, che all’uscita dalle stazioni. Obbligo di mascherina per chi accede a bordo delle cabine,

che potranno trasportare un massimo di 16 persone, con installazione dei marker sui sedili per far

rispettare le distanze tra i passeggeri.

Ai tornelli di accesso sarà misurata la temperatura corporea con termometri digitali a infrarossi,

inoltre sia la stazione a valle sia la stazione a monte sono state dotate di dispenser automatici per

l’erogazione di gel igienizzante.

Dal 14 giugno la funicolare Mercogliano-Montevergine sarà aperta tutti i giorni. Il piano

predisposto da Air Mobilità prevede al momento dieci corse giornaliere a partire dalle ore 08:15 e

fino alle 14:00 dal lunedì al sabato. Domenica e festivi, nella stessa fascia oraria, le corse saranno

tredici (il quadro completo degli orari è disponibile sul sito internet di Air Mobilità, alla voce

“Funicolare”).

Monitorato il flusso dei passeggeri nelle prime due settimane, la società, tenuto conto anche di

eventuali richieste provenienti dall’utenza, valuterà la possibilità di un potenziamento dei servizi, che potrebbero essere estesi anche alla fascia oraria pomeridiana a far data da luglio.

«Dopo i mesi di lockdown finalmente riparte la funicolare Mercogliano-Montevergine. Air Mobilità

ha adempiuto a tutte le attività previste in materia di sicurezza anti-Covid, ma è bene ricordare che

in questa “fase 2” sarà fondamentale la collaborazione responsabile dei passeggeri. La funicolare è

il fiore all’occhiello di questa società e da sempre viene utilizzata da turisti e fedeli per raggiungere

il santuario di Mamma Schiavona. Sono certo che il ripristino del servizio darà una ulteriore spinta

alla ripresa della nostra provincia, consentendo al turismo culturale e religioso di ripartire», ha

dichiarato il Direttore d’esercizio della Funicolare, l’ing. Carmine Alvino.