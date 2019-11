Provincia Funicolare di Montevergine, il plauso del Parco del Partenio 27 novembre 2019

“Lo stanziamento di un cospicuo finanziamento della Regione Campania per la funicolare di Montevergine è un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo e la promozione del territorio del Parco del Partenio. Ora più che mai bisogna fare degli ulteriori sforzi per portare avanti progetti in grado di valorizzare ancor di più il Santuario di Montevergine e tutta l’area circostante. Il nostro ente è pronto a fare la propria parte”.

Così Franco Iovino, presidente dell’ente regionale Parco del Partenio, che commenta la variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale Campania in favore della funicolare di Montevergine.

“Lo stanziamento, per il quale ringraziamo il presidente De Luca, il vicepresidente Bonavitacola e l’assessore Cascone, ben si sposa con i nostri progetti di valorizzazione del territorio e del turismo religioso. Il lavoro e gli sforzi sono sempre utili e pagano. Lo posso testimoniare perché è quello che sta capitando da quando sono alla guida del Parco. Le tematiche che stiamo proponendo, di valorizzazione, promozione e sensibilizzazione, sono molto seguite, soprattutto tra le giovani generazioni. Qualcosa sta cambiando, noi andiamo avanti convinti nel formare coscienze sostenibili. Troviamo ascolto anche in Regione Campania e questo ci induce a fare sempre meglio. Per l’Irpinia è il tempo di una nuova era, grazie alle risorse del nostro territorio”.