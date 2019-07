In Evidenza Primo Piano Provincia Video VIDEO / Fumata bianca in Prefettura, la vecchia Ofantina sarà messa in sicurezza con i fondi di Regione e Provincia 17 luglio 2019

Alfredo Picariello – Fumata bianca, in Prefettura, per la messa in sicurezza della ex strada statale 400, meglio conosciuta come “Ofantina”. La convocazione del “Cov”, Comitato Operativo Viabilità, richiesta in primis dal sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, ha dato gli esiti sperati, grazie alla proficua mediazione del Prefetto, la dottoressa Tirone. Alla Regione Campania è stato trasmesso il progetto di riqualificazione dell’arteria, utile ad ottenere il finanziamento. Il progetto è quello predisposto nel 2016 dal Comune di Chiusano alla Provincia, in ottemperanza del protocollo d’intesa con l’amministrazione di Palazzo Caracciolo.

“Attendiamo il finanziamento – spiega De Angelis – . Mi recherò personalmente a Palazzo Santa Lucia per verificare lo stato dell’istruttoria”. Il progetto è articolato e prevede la sistemazione degli ingressi sull’Ofantina, ora alquanto pericolosi. Sarà predisposta una nuova segnaletica e saranno installate anche le videocamere. Insomma, gli interventi previsti sono tutti tesi a rendere più sicura la vecchia Ofantina. La stessa Provincia ha disposto, sui fondi regionali, una quota di finanziamento per la manutenzione della strada.

“Un grazie ai tutti i sindaci per l’impegno e la loro richiesta – dice ancora il primo cittadino di Chiusano -. Insieme risolviamo il dramma dell’Ofantina ex SS 400”.