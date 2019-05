Politica Fratelli d’Italia, Irpinia presente alla manifestazione nazionale a Napoli 14 maggio 2019

Domenica 19 maggio ci sarà anche Avellino alla manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia a Napoli.

Sarà nutrita la rappresentanza irpina di militanti e simpatizzanti. Messi a disposizione dal Partito autobus che partiranno da Avellino, Ariano Irpino e Baiano per raggiungere il capoluogo partenopeo.

“Siamo impegnati, con il commissario provinciale senatore Antonio Iannone – afferma Alessia Castiglione – nel continuo radicamento e rafforzamento del Partito che oggi ci vede unica proposta politica seria e coerente. Siamo protagonisti di un percorso di crescita che si sta sviluppando all’insegna della lealtà e della competenza – conclude la Vicecordinatrice regionale – Non siamo il partito delle scalate. Lavoriamo per poter regalare, alla fine di questa tornata elettorale, una forte e motivata delegazione di parlamentari FdI a Bruxelles per poter portare in Europa, l’Italia a testa alta, unita ad una bella squadra di consiglieri comunali in Città così come in Provincia, solo così possiamo dare concretezza ad una storia basata su coerenza e radicamento.”

Per qualsiasi informazione per usufruire del servizio bus messo a disposizione e possibile entro le ore 12 di sabato scrivere a: avellinofratelliditalia@gmail.com