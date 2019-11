Economia “Fratelli Cardillo” presenta la nuova Peugeot 208 sabato 16 novembre 5 novembre 2019

Grande attesa per la presentazione della nuova PEUGEOT 208. La concessionaria FRATELLI CARDILLO invita tutti il giorno 16 NOVEMBRE alle ore 19.00, presso la sede di Monteforte Irpino (Av) Loc. Alvanella (accanto al Penny Market) per scoprire e provare la nuova PEUGEOT 208.

La nuova PEUGEOT 208 ha una personalità forte che si percepisce al primo sguardo. La sua silhouette bassa, con il cofano allungato e le curve sensuali ne rivelano il lato seducente e sportivo. Grazie ai colori luminosi e brillanti della carrozzeria, Nuova 208 richiama senz’altro l’attenzione! Il suo carattere forte è sottolineato dal tetto Black Diamond, dai passaruota e dai profili dei finestrini di colore nero lucido, oltre ai cerchi diamantati con inserti specifici.

All’interno, scopri il nuovo Peugeot i-Cockpit® 3D di ultima generazione. Sperimenta una guida agile e intuitiva grazie al volante compatto con comandi integrati, il quadro strumenti digitale 3D configurabile, l’ampio Touchscreen da 10” HD e i 7 comandi “Toggle switches”. Personalizza l’ambiente interno grazie all’illuminazione d’ambiente LED in 8 colori, per un look ancora più moderno.

Oltre alle tinte di carrozzeria più classiche e al tetto Black Diamond, la 208 2019 mette a catalogo 3 nuove tinte: Giallo Faro metallizzato (delle foto), il Blu Vertigo tri-strato e Rosso Elixir: trattato con un processo che valorizza la profondità e la colorazione della tinta.

Novità in arrivo a Dicembre: PEUGEOT e208

Dicembre sarà il mese che vedrà la presentazione della gemella. Una PEUGEOT e208 100% ELETTRICA. Esteticamente la nuova Peugeot elettrica è del tutto simile alla sua gemella più ‘tradizionale’ se non fosse per i cerchi in lega da 17” con un disegno specifico per migliorare l’aerodinamica. Una volta all’interno si percepisce di essere in una vettura esclusivamente elettrizzata, a parte per il silenzio del propulsore elettrico, poiché il cockpit di seconda generazione di Peugeot ci mostra il residuo della batteria e il movimento, in marcia, dell’energia elettrica.

Open Day 16 Novembre 2019

Venite a scoprirla in anteprima esclusiva all’Evento di Presentazione che si svolgerà Sabato 16 novembre alle ore 19.00 presso la concessionaria “Fratelli Cardillo”, Monteforte Irpino Loc. Alvanella (adiacente al Penny Market).

Il programma

La nuova Peugeot 208 vi aspetta.

Ore 19.00 – Drink di benvenuto, dj set e spettacolo di fuoco

Ore 20.00 – Presentazione della nuova Peugeot 208 e photocall

Per Info Tel. 0825-685455 – 0825-685476

Ingresso libero

UFFICIO STAMPA

MIRIAM DE FALCO