Cronaca Frasso Telesino, i carabinieri denunciano due persone per abuso edilizio 16 ottobre 2019

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Telese Terme sono intervenuti nel territorio comunale di Frasso Telesino, in località Arbusti. L’intervento si è reso necessario per fermare dei lavori in corso finalizzati alla realizzazione di un pozzo all’interno di fondo agricolo, dove sono state rinvenute opere di sbancamento e scavo preordinate all’interramento di tubazioni in cemento. Il tutto in assenza dei necessari titoli autorizzativi. L’area interessata e i relativi manufatti, pronti per essere utilizzati, sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre a carico del proprietario del fondo e della ditta esecutrice è scattata la denuncia a piede libero.