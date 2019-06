Politica “Franza convochi un tavolo per programmare il cambiamento”, la nota dei consiglieri M5S 15 giugno 2019

I consiglieri arianesi pentastellati, Mario Iuorio e Luca Orsogna chiedono al neo sindaco Enrico Franza di convocare quanto prima un tavolo di lavoro per scrivere un programma per il cambiamento della città. “Dopo aver ottenuto da Enrico Franza la sottoscrizione di alcuni punti del programma “Progetto Ariano” gli iscritti, candidati e portavoce chiedono al neo Sindaco di rispettare gli impegni. La liberazione che Ariano ha vissuto il 9 giugno potrà portare buoni frutti solo se i consiglieri decideranno di operare in netta discontinuità rispetto alla spartizione delle poltrone” scrivono in una nota.

Iuorio e Orsogna alleati del sindaco di centrosinistra proseguono: “Al centro ci dovranno essere i problemi da risolvere ed intorno gli uomini e le donne in grado di saperli risolvere. Per fare questo è necessario aprire il Comune alla collaborazione anche di cittadini lontani dai partiti e dalla politica. Occorrono un programma di governo della città ed una giunta di alto profilo morale e professionale che possa guidare Ariano nei prossimi cinque anni all’insegna del cambiamento e della trasparenza. Questi sono due punti irrinunciabili per il Movimento 5 stelle di Ariano Irpino e per tutti i cittadini arianesi che hanno espresso nelle urne una forte voglia di cambiamento”.

“Chiediamo – spiegano i consiglieri – pertanto al Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza che si cominci subito a scrivere un programma di cambiamento della città, a partire dai punti già sottoscritti: Sanità pubblica e potenziamento dell’ospedale; Risoluzione del problema Creta e traffico di Cardito; Bonifica della discarica di Difesa Grande; Potenziamento delle reti fognarie; Trasparenza nella gestione del Cimitero; Lotta al clientelismo. Inoltre bisognerà dire stop alle spartizioni delle poltrone e ad un modo di fare politica vecchio ed obsoleto: è questo che oggi ci chiedono i cittadini arianesi ed è con loro che dobbiamo allearci”.

“Invitiamo tutti i Consiglieri Comunali eletti ad allearsi con i cittadini, così come ha già inteso fare il Movimento 5 stelle, ed a collaborare per il bene della città al fine di dare seguito alla dirompente voglia di cambiamento della nostra Ariano. Se il neo Sindaco Franza deciderà di seguire le vecchie logiche di spartizione di poltrone attraverso il dialogo sottobanco con Gambacorta, il Movimento 5 stelle svolgerà con coerenza il proprio ruolo tra i banchi dell’opposizione. Chiediamo che quanto prima venga convocato un tavolo di lavoro perché i cittadini aspettano da troppo tempo una risposta a problemi mai risolti”concludono Mario Iuorio e Luca Orsogna.