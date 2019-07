Avellino FOTO/ Triste risveglio per Piazza Libertà: l’agorà imbrattata con scritte di vernice nera 18 luglio 2019

Renato Spiniello – Triste risveglio per Piazza Libertà. La principale agorà cittadina è stata ritrovata questa mattina dai passanti piena di scritte fatte con vernice nera.

Vandalizzate in particolare le sedute che circondano le aiuole curate dal Vescovo Arturo Aiello. Le scritte, per lo più poco comprensibili, riguardano svastiche, lettere e numeri. Una in particolare inneggia all’Area 51, con tanto di disegno del volto di un alieno.

Le telecamere di sorveglianza presenti in zona potranno essere d’aiuto per risalire agli autori del gesto, intanto bisogna valutare una pulizia dei marmi per ripristinarne le condizioni.