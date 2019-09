Attualità FOTO / Perdita di gas in un’azienda, all’esercitazione di Monteforte in azione anche i vigili del Fuoco 30 settembre 2019

Perdita di gas in un’azienda, all’esercitazione di Monteforte in azione anche i vigili del Fuoco. I caschi rossi del capoluogo hanno operato insieme al Nucleo Regionale NBCR di Napoli. L’esercitazione è stata organizzata dalla Prefettura di Avellino. Si è messa in atto la sperimentazione del piano di emergenza esterna, di cui alla normativa degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di un impianto di imbottigliamento del GPL ubicato in Monteforte Irpino.

16 i vigili del fuoco impegnati, oltre a quelli di sala operativa. Con l’esercitazione si è simulato di intervenire per una perdita non intercettabile di GPL in fase liquida da piccola autocisterna in fase di caricamento.

E’ stato possibile testare, con esito positivo, l’applicazione delle procedure operative di soccorso con l’invio dei mezzi indicati nel piano discendente e l’applicazione della tattica d’intervento più adeguata. Sono stati rispettati i tempi previsti in fase di elaborazione del documento d’impianto. All’esercitazione hanno partecipato tutte le figure previste dal piano di emergenza esterno ivi compresi i volontari di protezione civile.