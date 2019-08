FOTO/ Meglio tardi che mai: il primo giorno di scuola dell’Avellino

di Claudio De Vito – Circa trecento tifosi hanno accolto al Partenio-Lombardi l’Avellino 2019/2020 targato Giovanni Ignoffo per il momento in formato ridotto. Quattordici i calciatori a disposizione del tecnico palermitano costretto a fare di necessità virtù in attesa dei rinforzi promessi da Salvatore Di Somma. Oltre al gruppo di ex Juniores e ai 2000 già noti Fabiano Parisi, Tommaso Carbonelli e Mario Pecorella, si sono visti in campo per la prima sgambata i neo acquisti Fallou Njie, Silvio Petrucci e Giacomo Graziano.

A sorpresa dentro anche Walter Zullo, fermo da maggio 2018 per un guaio al ginocchio, ma determinato a convincere l’Avellino a concedergli una chance. Al mattino le visite mediche allo stadio, alle 17.30 invece l’allenamento inaugurale preceduto dall’applauso d’incoraggiamento del pubblico che per qualche attimo ha messo da parte le ansie e le preoccupazioni dell’ultimo periodo. Si riprenderà domani mattina a porte chiuse, poi il bis sempre alle 17.30 a porte aperte.

I quattordici calciatori a disposizione di Giovanni Ignoffo

Portieri

Pizzella Antonio – 2001

Pone Antonio – 2001

Difensori

Njie Fallou – 1999 (Genoa)

Parisi Fabiano – 2000

Pecorella Mario – 2000

Petrucci Silvio – 2000 (Palermo)

Saporito Sergio – 2001

Zullo Walter – 1990

Centrocampisti

Carbonelli Tommaso – 2000

Corcione Mario – 2000

Falco Alessandro – 2001

Migliaccio Pio – 2001

Attaccanti

Graziano Giacomo – 1999 (Catania)

Pisano Carmine – 2001

