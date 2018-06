Avellino Calcio FOTO/ Marcolini ad Avellino col suo staff: domani la presentazione 14 giugno 2018

di Claudio De Vito – Il buio di una fresca notte di metà giugno ha avvolto l’arrivo in Irpinia di Michele Marcolini, oramai da qualche giorno designato come successore in panchina di Claudio Foscarini. Il tecnico ligure, reduce dai playoff alla guida dell’Alessandria, è partito da Coverciano – dove sta sostenendo il corso da allenatore di prima categoria – per raggiungere poco dopo le 23 la nuova meta della sua carriera iniziata nel 2014 al Lumezzane.

Subito un summit con il direttore sportivo Vincenzo De Vito che ha accolto il tecnico ed il suo staff, domani mattina invece firma e presentazione ufficiale di rito alla piazza. Al via l’era Marcolini con staff tecnico (solo Carmine Amato confermato come allenatore dei portieri) e modulo (3-5-2) rinnovati.

Il vice sarà Giacomo Venturi, al fianco di Marcolini durante l’esperienza di Alessandria. L’ex Casertana Marco Greco ricoprirà il ruolo di preparatore atletico e Vincenzo Migliaccio, ex difensore e fratello di Giulio in passato corteggiato dall’Avellino per la mediana, farà il collaboratore tecnico per uno staff tecnico piuttosto giovane. Una vera e propria rivoluzione per l’Avellino reduce da due stagioni di sofferenza fino all’ultima giornata. Il nuovo inizio biancoverde in panchina ha la fame e la voglia di emergere di Michele Marcolini.