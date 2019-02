FOTO/ Maltempo, danni e paura in Irpinia: famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco

Maltempo, danni e paura in Irpinia: famiglia messa in salvo dai vigili del fuoco. Tutta l’Irpinia è stata interessata da una perturbazione a carattere nevoso, con fortissime raffiche di vento. Questo ha provocato notevoli disagi sia in provincia che ad Avellino.

Il forte vento ha fatto cadere moltissimi alberi e rami, oltre a lamiere divelte e tegole pericolanti. A Monteforte Irpino, presso il parco Santa Maria, un albero è caduto sul vicino palazzo, per fortuna senza provocare danni a persone. Si è reso necessario l’intervento dell’autogru per la rimozione del pesante tronco e per liberare l’edificio.

A Grottaminarda in via Valle, è caduto un palo della Telecom, ed è intervenuta la squadra del locale distaccamento per la messa in sicurezza. Ad Altavilla Irpina in via Feliciano, con l’ausilio dell’autoscala si è rimossa una grondaia pericolante.

Un altro albero caduto si è verificato a Melito Irpino. La squadra del distaccamento di Bisaccia si è portata in via Marzoni per la rimozione di un comignolo pericolante. Altro albero caduto sulla carreggiata della Strada Vicinale Perazzo a Grottaminarda, sempre risolto dalla locale squadra.

Lamiere pericolanti sono state rimosse a Mirabella Eclano in via Scuolaguarini. A Candida la squadra del distaccamento di Montella ha rimosso delle tegole pericolanti in via Castello. A Summonte in via Campo Di Maio sono stati rimossi dei cornicioni pericolanti.

Mentre la squadra del distaccamento di Lioni ha effettuato il recupero di una famiglia originaria del Salernitano, rimasta bloccata a SP 368, che da Lioni porta al Laceno per la neve. I due genitori con la loro bambina sono stati recuperati e rimessi in condizioni di poter far rientro a casa.

Altri alberi caduti sulla carreggiata a Parolise in via Chiaire. Ad Avellino in via Raffaele Aversa sono state rimosse delle lamiere pericolanti che si erano staccate dalla parete di un edificio. Ancora a Grottaminarda in via Tratturo sono state rimosse altre lamiere pericolanti.

Ad Avellino in via Ammaturo è stato messo in sicurezza un ponteggio pericolante. A Forino si è intervenuti per la rimozione di tegole pericolanti. Al momento sono più di trenta gli interventi effettuati su tutto il territorio provinciale.

A dar man forte alle due squadre della sede centrale, è rientrata anche la squadra del distaccamento di Montella. Continuano ad arrivare presso la sala operativa del Comando di Avellino numerose richieste.