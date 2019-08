FOTO / L’Irpinia continua a bruciare. A Villamaina le fiamme minacciano le abitazioni

Alpi – L’Irpinia brucia. Diversi gli incendi che sono divampati in queste ore nella nostra provincia. A Luogosano, in località Molare, le fiamme hanno minacciato anche un’abitazione. Nella zona si sono vissuti attimi di paura, sul posto sono intervenuti gli uomini del Genio Civile agli ordini della dottoressa Claudia Campobasso ed i vigili del fuoco. Una volta spento l’incendio di Luogosano, la squadra del Genio Civile si è portata a Lapio. Da Luogosano, infatti, si vedeva l’inizio delle fiamme. Altri due incendi si sono verificati a Cervinara, in località Coppola e località Carbonara. Il Genio Civile ha provveduto ad attivare la squadra della comunità Montana Partenio.

Altri incendi Manocalzati, località Erre, con l’intervento del Genio; a Fontanarosa, in località Rotolo, e Mirabella Eclano, in via Pomice, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Grottaminarda.