Avellino FOTO/ L’Avellino Summer Fest non dimentica gli anziani: spettacolo al “Roseto” con Nico 8 agosto 2019

Renato Spiniello – Così come per i bambini, per cui è stato allestito uno spazio a Piazza Kennedy, aperto tutti i giorni dalle 18:30, l’Avellino Summer Fest non dimentica gli anziani. Questo pomeriggio, infatti, alle ore 17:00, presso la struttura del “Roseto”, Residenza Socio Assistenziale e Casa Albergo, si è esibito lo showman Domenico Meoli.

Conosciuto come Nico, il maestro ha intrattenuto gli anziani presenti nella hall della struttura per circa due ore con un repertorio formato da brani della tradizione napoletana, oltre ai grandi classici della canzone italiana.

Presente anche l’Assessore agli Eventi del Comune di Avellino, Stefano Luongo, che ha ringraziato il Responsabile del Personale della Struttura Francesco Losco per l’ospitalità e il maestro Nico per lo spettacolo musicale. “Per me – ha affermato l’esponente di Giunta – è motivo d’orgoglio essere accolto con entusiasmo e felicità da questa realtà, con questa amministrazione nessuno sarà più solo”.

Il centro di via Zoccolari, amministrato dal dicembre del 1993 dall’Associazione Roseto, quale Ente senza fine di lucro, a cui è stata affidata l’assistenza materiale e spirituale degli anziani ospiti, vanta come Legale Rappresentante l’avvocato Vincenzo Follo e il Direttore Sanitario Francesco Finelli. Negli anni il Roseto si è imposto sul territorio come esempio di gestione privata dei servizi agli anziani.