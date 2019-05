FOTO/ La marcia dei Commercianti a sostegno di Preziosi: “La priorità è sospendere il blocco auto”

Renato Spiniello – “Non siamo un associazione, né facciamo parte di associazioni. Siamo semplicemente un gruppo di commercianti che si sono uniti in quanto stanchi di essere vessati dalle precedenti amministrazioni e scendiamo in campo con quattro candidati a sostegno di Dino Preziosi perché è l’unico candidato civico realmente. E’ un tecnico, non un politico e noi siamo persone del fare che non vivono di politica”.

Luca Sparano si definisce un collante tra le varie anime del gruppo dei Commercianti avellinesi che si sono unite e hanno deciso di scendere nell’agone elettorale a sostegno dell’ex manager dell’Air. Sono Chiara Rossani, Fortunato Chirchietti, Italo De Cunzo e Barbara Palla, i cui volti sono stati esposti sulle casacche indossate dal gruppo dei Commercianti in una lenta marcia che li ha introdotti al Circolo della Stampa, dove hanno tenuto una conferenza di presentazione.

Sospensione del blocco del traffico veicolare, calendarizzazione di eventi per richiamare il pubblico durante l’intero arco dell’anno, definizione di un piano parcheggi, regolamentazione degli orari delle attività commerciali ma anche snellimento della burocrazia, riduzione della Tari in base all’effettivo quantitativo di imballaggi da smaltire e agevolazioni economiche con sgravi fiscali per l’apertura di nuove attività: questi punti cardine del loro programma, totalmente condivisi col candidato a sindaco Dino Preziosi.

“Questo è per certi versi un giorno triste – dice il Capogruppo uscente de La Svolta – perché se un’associazione di commercianti ha bisogno di scendere in piazza per farsi sentire, significa che la politica amministrativa per il comparto è stata fallimentare. Il mio impegno, qualora fossi eletto, sarà innanzitutto quello di far revocare l’ordinanza relativa all’istituzione delle targhe alterne, anche perché come è dimostrato da studi scientifici il 65% dell’inquinamento atmosferico è dovuto non al traffico veicolare, ma alle caldaie centralizzate a gasolio e agli abbruciamenti nelle zone di campagna a ridosso del centro abitato. Inoltre, intendo istituire la gratuità per i primi venti minuti di parcheggio per non scoraggiare chi ha la necessità di effettuare solo una breve sosta

Ritengo che affidare a un esponente della categoria dei commercianti la relativa delega assessorile – aggiunge il candidato sindaco – con la speranza di andare anche a presiedere la consulta per il commercio, sarebbe l’ideale perché nessuno meglio degli stessi operatori commerciali conosce le vere esigenze del settore. D’altra parte, chi dovesse assumere questo ruolo se ne assumerà anche, nel bene e nel male, le responsabilità.

Da parte mia, ho anche provveduto a commissionare una indagine per conoscere la natura della domanda nella nostra città che, però, non è più un capoluogo da tanto – prosegue Preziosi -. Anzi ha perso circa 4000 residenti che hanno scelto di trasferirsi altrove, anche nel circondario, a dimostrazione che qui non ci sono né vitalità, né una buona vivibilità. Per recuperare su questo terreno, intendo lavorare per fare in modo di attrarre ad Avellino studenti universitari presso il campus di Fisciano, che qui troverebbero circa mille appartamenti attualmente sfitti a prezzi più convenienti dei costi che le famiglie devono sostenere per una sola stanza. Anche i recenti successi dei colori bianco-verdi in diversi sport possono creare un indotto, ma più di tutto – conclude – punto a una programmazione strutturata di eventi, dalle notti bianche ad appuntamenti culturali e dedicati all’enogastronomia, per ridare respiro a un settore fin troppo vessato dalle ultime cattive gestioni amministrative”.