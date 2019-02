FOTO/ Incendio in un’abitazione a Greci, salva la donna intrappolata nelle fiamme

Notte di paura in via Breggo, centro storico di Greci, nel pressi della Chiesa Madre. All’interno di un’abitazione si è incendiato il camino e la donna, una 75enne da sola in casa, è rimasta intrappolata nelle fiamme.

A dare l’allarme, la notte appena trascorsa tra martedì 26 e mercoledì 27 febbraio, i vicini di casa dopo aver sentito lo scoppio dei pneumatici di un’auto parcheggiata sotto l’abitazione.

Sul posto i carabinieri di Greci e di Zungoli, i soccorritori del 118, i vigili del Fuoco di Grottaminarda e Ariano Irpino, prontamente allertati dalla sala operativa di via Zigarelli.

I caschi rossi hanno tratto in salvo la 75enne grazie all’utilizzo della “scala italiana”, affidata alle cure dei sanitari del 118, la donna è stata poi trasportata all’ospedale Frangipane di Ariano.

“La struttura completamente avvolta dalle fiamme, insieme al veicolo, è stata spenta con non poche difficoltà, visto che dal suo interno sono state estratte quattro bombole di GPL, e messa in sicurezza. La stessa per i danni subiti è stata resa inagibile. L’intervento è terminato dopo le quattro di questa mattina” fanno sapere i vigili del Fuoco.