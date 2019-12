FOTO / Il sindaco cameriere per un giorno. Serve ai meno fortunati della città

Alpi – Ha voluto servire ai tavoli e non essere servito. Ha smesso i panni di sindaco di Avellino nel vero senso della parola. Gianluca Festa arriva al pranzo alla Mensa dei Poveri, si toglie la giacca e va direttamente dalle cuoche e le saluta con affetto. Poi, si trasforma in cameriere per un giorno, al servizio dei nostri concittadini meno fortunati.

“Voglio semplicimente essere un buon esempio per la nostra comunità”, dice il primo cittadino. “Esorto chi ha in animo di donare parte del proprio tempo agli altri, di farlo”. Non manca il messaggio di auguri di Festa. “Auguro a tutti di trascorrere un Natale sereno in famiglia, cercando di recuperare quell’attenzione verso i propri cari che, nei giorni di festa, si fa fatica a donare”.

Due battute al volo perché il sindaco ha premura di “servire”. I poveri, o meno fortunati, aspettano. Per un giorno, condividono il loro pasto con le autorità e la città.