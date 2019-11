Provincia FOTO/ Grande successo a Grottolella per la Festa del Ringraziamento 11 novembre 2019

Un grande successo di pubblico e di partecipazione si è registrato a Grottolella nei giorni 9 e 10 novembre in occasione della Festa del Ringraziamento, ricorrenza molto attesa dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Sabato 9 novembre, in occasione del convegno sugli incentivi fiscali nel mondo agricolo, alla presenza di esperti e del Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca, si è parlato del Piano di sviluppo rurale, delle ultimissime misure regionali e delle possibilità nel campo agricolo soprattutto per le giovani generazioni.

“Noi come amministrazione saremo concreti anche nel settore agricolo, vogliamo sfruttare tutte le possibilità che ci sono e già ci siamo attivati a tal fine. Vogliamo partecipare come ente a tutte le misure in essere e quelle che usciranno, valorizzando appieno le nostre potenzialità e la nostra straordinaria vocazione agricola, perché il mondo dell’agricoltura rappresenta un’opportunità per il nostro territorio e per i nostri giovani. Saremo vicini alla nostra gente e a chi ha deciso di investire nel mondo dell’agricoltura rimanendo sul nostro territorio”- ha dichiarato dichiarato il Sindaco di Grottolella Antonio Spiniello nel suo intervento nel dibattito di sabato pomeriggio.

Domenica, dopo la benedizione dei mezzi agricoli e dei prodotti della terra del parroco don Marcelo, si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport il Pranzo Contadino, che ha visto la partecipazione di quasi 300 persone e del Consigliere Regionale Enzo Alaia.

“Sono davvero contenta e felice per come è andata questa due giorni: sia il convegno del 9 che il Pranzo Contadino hanno visto una bellissima partecipazione da parte della comunità di Grottolella. Come delegata alla agricoltura mi impegnerò, a partire da questa settimana, a promuovere incontri e riunioni operative con le imprese agricole per partecipare alle ultime misure e bandi regionali al fine di far crescere il comparto agricolo locale. Ringrazio davvero tutti, a partire dalla famiglia Nittolo, perché il successo di questa due giorni è collettivo e della nostra amata comunità” aggiunge l’Assessore alla Agricoltura Brunella Nigro.