FOTO / Franza e Maraia, al via la campagna elettorale in piazza. “Insieme cambieremo Ariano”

Franza, al via la campagna elettorale in piazza. Il sindaco uscente ha incontrato i cittadini di Ariano Irpino in piazza Plebiscito. Nel suo discorso di apertura, Franza è ripartito dalla passata e breve esperienza amministrativa, evidenziando che “di fronte alla sfacciata scelta dell’opposizione di non volere accettare il cambiamento ho deciso di rinnovare il patto con la mia città, con la mia coscienza e con la vostra fiducia”.

Inevitabile rivolgere un pensiero al periodo dell’emergenza sanitaria. “Ariano dovrà risollevarsi sapendo interpretare le esigenze del vasto territorio. Deve ritornare ad essere il Comune guida dell’Area Vasta. Deve essere una cittadina aperta al mondo con il coinvolgimento di tutti nei processi decisionali”.

La rivendicazione forte del candidato sindaco è quella di averci “messo la faccia, con il nostro vissuto quotidiano. Abbiamo avuto la capacità di far prevalere l’unico interesse che è il bene della città di Ariano, e personalmente l’ho dimostrato durante l’emergenza Covid, quando ho assunto anche una posizione spesso critica nei confronti del Presidente De Luca, senza con ciò distaccarmi dal mio essere organico al centrosinistra, cosa che rivendico con forza. Questo mio atteggiamento è stato strumentalizzato da chi ha scelto il silenzio ed oggi si scopre paladino della città”.







Ariano Irpino: Franza, Grasso, Maraia e Orsogna

Il discorso di Enrico Franza è stato preceduto da quello dell’Onorevole Generoso Maraia (Movimento Cinque Stelle), che ha auspicato di poter cambiare Ariano insieme, partendo dalla conoscenza delle problematiche del territorio e attraverso il dialogo ed il confronto tra le parti. “La partecipazione è democrazia – ha dichiarato il Deputato -. Insieme dobbiamo essere capaci di aumentare il dialogo mettendo da parte le invidie. Ariano quando vuole sa votare bene”.

Presentate anche le liste a sostegno della candidatura di Franza, con gli interventi dei portavoce. Luca Orsogna (Movimento Cinque Stelle) parla di una partita importantissima, con scelte che incideranno sul futuro per i prossimi 30 anni. Roberto Cardinale (PSI) invita a ripartire da una coalizione coesa, accomunata da un unico programma che sarà vigile sui grandi progetti che andranno a realizzarsi, ma senza perdere il contatto con i problemi quotidiani.

Per Carmine Grasso (Democratici per Ariano) occorre focalizzarsi su tre punti fondamentali: coerenza, impegno e chiarezza per la città, rivendicando la centralità della lista nella coalizione di centrosinistra e con il centrosinistra. Puntare sull’associazionismo e sul civismo è l’elemento chiave per Valentina Pietrolà (Ariano Futura) che parla a nome di una lista civica che “guarda orgogliosamente a sinistra” e che “punta sui diritti e sul bene di tutti e non solo dei nostri elettori”.