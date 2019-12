Attualità In Evidenza Primo Piano FOTO E VIDEO / Stipendi equiparati, Di Maio festeggia con i vigili del Fuoco: “Finalmente hanno vinto la loro battaglia” 24 dicembre 2019

Alfredo Picariello – E’ un giorno di festa, in particolare per i vigili del Fuoco. La loro busta paga, finalmente, dopo tantissimi anni di attesa, sarà più “pesante”. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del MoVimento 5 Stelle, dopo la lunga notte in Aula per l’approvazione della legge di bilancio, arriva ad Avellino per festeggiare con loro, con il Conapo, con Carlo Sibilia al suo fianco, il sottosegretario all’Interno che tanto si è battuto per i caschi rossi.

“Siamo molto contenti per il fatto che dopo tanti anni i vigili del fuoco ce l’hanno fatta a vincere la battaglia per equiparazione stipendiale, che significa il diritto a guadagnare quanto le forze di sicurezza a livello civile”, dice incalzato dai giornalisti.

“Noi siamo il governo che ha accolto la loro richiesta e ascoltato la loro voce – prosegue. Il merito è di chi in tutti questi anni ha portato avanti questa battaglia. Finalmente non vedremo solo pacche sulle spalle ad un corpo che è il primo ad arrivare sui luoghi di emergenza, ma anche riconoscimento economico. C’è ancora tanto da fare, ci sono le assunzioni dei vigili del fuoco, ma anche tanto da fare per aiutare le altre forze di sicurezza che ogni giorno ci proteggono e garantiscono il nostro sviluppo economico”.

Il pensiero di Di Maio, però, va a tutte le forze dell’ordine impegnate sul territorio, ma anche fuori Italia. “Ieri sono stato dal contingente in Libano dove sono andato a salutare i nostri militari che ci riempiono d’orgoglio – spiega -. La guida di quella missione delle Nazioni Unite è una guida italiana, grazie a loro in quella regione c’è più pace e sviluppo. Ci sono tanti conterranei che sono lì. Ho ringraziato il generale per quello che fanno ogni giorno e ci riempiono d’orgoglio, ma non possiamo cavarcela con le pacche sulle spalle. Abbiamo riconosciuto loro quello che valgono”.

Di Maio, poi, nel suo breve intervento nella sala “Magistrale” del De la Ville, ricorda il lungo applauso anche delle opposizioni a Carlo Sibilia, per la battaglia in favore dei vigili del Fuoco.

