Cronaca In Evidenza Primo Piano FOTO E VIDEO / Prata, discarica abusiva in fiamme: ore di lavoro per i vigili del fuoco 1 luglio 2020

In fiamme materiale di risulta, scarti di potatura e mobilio in una vera e propria discarica abusiva a Prata Principato Ultra, in via Quella Banda. Due le squadre dei vigili del fuoco di Avellino che hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.