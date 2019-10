FOTO E VIDEO / “Miele Giuseppe e Figli” tra gli store più innovativi d’Italia

Alfredo Picariello – Ancora un prestigioso riconoscimento nazionale. L’ennesimo. Passato, presente e futuro che si fondono alla perfezione, facendo imporre il made in Campania ed il made in Irpinia a livelli sempre più alti. Questa volta, vengono premiate l’innovazione e le nuove strategie in ottica web di una delle aziende più consolidate campane, non nuova, come dicevamo, a riconoscimenti di rilievo. Lo store “Miele Giuseppe e Figli Spa” di Atripalda, infatti, è stato premiato con il riconoscimento “Web Strategy” per lo “Store Innovation Awards 2019”, concorso della rivista di settore “Il Commercio Edile” di Tecniche Nuove.

Strategia, lungimiranza, gioco di squadra, tra i “segreti” dell’azienda che vanta oltre 70 anni di storia, di certo tra le più solide e radicate sul territorio campano. A Milano, la sera della premiazione, l’amministratore delegato Marco Miele era la punta di “diamante” di un team affiatato e d’avanguardia. Era lì, presso il Centro Gessi, a rappresentare una squadra perfetta, che annovera tra i suoi assi, tra gli altri, il fratello di Marco, Giuseppe Miele, e Stefano De Falco, digital strategist ed e-commerce specialist della Miele Giuseppe e Figli Spa.

Grazie alla capacità imprenditoriale tramandata di generazione in generazione, l’azienda è diventata leader per la vendita tra i più noti brand di settore, e in alcuni casi, i primi su tutto il territorio nazionale per fatturati generati. La lungimiranza dei Miele si esplicita nel non chiudersi mai in se stessi. Sono molteplici, infatti, le attività in partnership. Ogni settimana, presso lo store di via Appia, si tengono incontri sia di formazione che commerciali tra le aziende affiliate e i clienti B2B. Innanzitutto, nell’area idrotermosanitaria (ITS): per quest’area è stato creato un brand specifico, “InstallatorePiu”. Incontri di formazione e commerciali, poi, anche nei settori dell’arredo bagno e della pavimentazione.

Il tutto è veicolato attraverso i canali digitali a disposizione dell’azienda: social media, siti aziendali, chat ed email dirette. Insomma, una web strategy coordinata ed integrata che produce grandi risultati. “Siamo strutturati su tutti i canali digitali attraverso tre siti internet, attraverso i social e con campagne advertising mirate e geolocalizzate sul territorio campano. Siamo i primi sul territorio regionale per posizionamento sui motori di ricerca e rating. Con le nostre strutture e-commerce mielearredo.com e i marketplace, effettuiamo vendite in tutta Europa, diffondendo, inoltre, le eccellenze del Made In Italy”.

Ma non finisce qui. La Miele organizza, con i produttori, visite negli stabilimenti di produzione oltre che offerte promozionali ad hoc per i clienti in comarketing con i brand attraverso premi, sconti sui prodotti, viaggi, al fine di incrementare la fidelizzazione tra azienda, cliente e brand. Annualmente, in partnership con i migliori brand, la Miele porta in viaggio i clienti più affezionati, in Italia e all’estero (lo scorso anno a Cipro), dove, tra il relax ed il divertimento, i produttori possono presentare tutte le novità ed i prodotti.

Insomma, 70 anni davvero ben portati.