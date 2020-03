Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato in un’abitazione di Via Capone.

Nulla da fare per l’anziana donna, sola in casa. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco, che stanno provvedendo rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnare le fiamme.