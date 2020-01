Cronaca In Evidenza Primo Piano Video FOTO E VIDEO / “Ho visto la morte in faccia”. La casa di Luigi è ancora piena di fango, la moglie ha un braccio rotto 10 gennaio 2020

Alfredo Picariello – “Ho visto la morte in faccia”. Luigi rivive con noi i terribili momenti del 21 dicembre, quando davvero se l’è vista brutta. Lo fa in una casa che è ancora piena di fango. Schizzi dappertutto, gran parte dei mobili ormai inutilizzabile. Con la moglie, da quella sera, è in albergo, a Pietrastornina. Lui fa da spola, per capire come salvare il salvabile e, soprattutto, per far sì che quanto prima possa rientare in possesso della propria abitazione.

Appese alla parete, il fango ha lasciato intatte alcune foto di Luigi con la moglie. Foto di quando erano fidanzati. Molto, moltissimo, invece non è più utilizzabile. La furia del fango di quella sera ha rotto il braccio alla moglie, unica persona rimasta ferita a San Martino Valle Caudina. Ed uscire di casa, in quelle condizioni, è stato molto difficile.