FOTO / Che spettacolo Chiusano San Domenico su Rai Tre. Immagini mozzafiato per la città delle tre M 28 settembre 2019

Alfredo Picariello – Le spettacolari immagini di Rai Tre rendono Chiusano San Domenico ancor più bella e più suggestiva. Come tutta l’Irpinia. Immagini mozzafiato, professionali, con l’aiuto del drone, andate in onda nel popolare Tg itinerante di Rai Tre Campania, con il giornalista Rino Genovese. Uno spettacolo senza limiti che ha messo alla ribalta, ancor di più, la città che costituisce uno dei vertici del triangolo delle tre M, le tre montagne del paradiso irpino.

Un “tuffo” nella tradizione della caccia all’orso che si tiene ogni anno il 2 febbraio. In piazza, le telecamere hanno immortalato l’orso… . Dalla tradizione, di cui Chiusano è ricca, all’ambiente, altra perla di questo splendido paese. Le telecamere sono salite sulla vedetta Guardiafuoco, hanno fatto capolino nella prima casa degli sport estremi. Ci hanno fatto saltare con le mountain bike dai trampolini montani e praticare uno degli sport più adrenalinici del mondo. Ci hanno fatto passeggiare tra le rocce e tra le pecore chiusanesi.

Ed ancora, il telespettatore è potuto andare alla scoperta del formaggio, delle cantine dei vini doc, del castello longobardo, dei castagneti, dell’eremo fondato da San Guglielmo, della chiesa madre collegata alla “Porziuncola” di San Francesco.

“Chiusano è il paese degli sport estremi, dell’ambiente come comune riciclone. Il paese dei fondi europei con Borgo Ripa, Palazzo Carafa sede della E- Campus Università e il primo centro antiviolenza pubblico Dafne. Infine, è il paese dei servizi gratuiti: zero tasse per i nuovi residenti e internet a casa gratuito, primo in Italia”. Con un pizzico di giusto e sano orgoglio, il sindaco Carmine De Angelis snocciola una serie di dati importanti.

Di nuovo immagini dalla piazza, con delizie per gli occhi: le castagne che l’anno scorso hanno ottenuto il riconoscimento di marroni igp, biscottelle, mogliatielli, il “pizzico e fui” con i fagioli. E poi, le patate, non potevano mancare le patate. La patata sarà infatti protagonista di una sagra sabato prossimo. Un altro spettacolo da non perdere.