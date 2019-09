Attualità In Evidenza Primo Piano FOTO / “Che sofferenza i tacchi”. La prima ad Avellino della Federica nazionale tra selfie e… acqua 7 settembre 2019

Alpi – “La Pellegrini, da vicino, è ancora più bella”. No, a dirlo non è un uomo. A svelarcelo è stata una delle hostess che sta effettuando, al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, il servizio di accoglienza per la nuova edizione di “Italia’s Got Talent”. In effetti ieri la Fede nazionale ha sfoggiato un bel vestitino. Con tanto di tacchi. Cosa che non fatto oggi pomeriggio, quando la campionessa italiana ha preferito un abbigliamento più sportivo.

Il motivo di questa scelta lo ha svelato lei stessa ieri sera. Federica Pellegrini, infatti, ha voluto condividere l’outfit elegante sui social, svelando un piccolo retroscena: che sofferenza i tacchi!

E dalla pagina social ufficiale del programma, stanno arrivando anche tantissimi complimenti per la città capoluogo d’Irpinia. “Avellino ci sta regalando tante emozioni”. Oppure: “Il pubblico di Avellino accoglie calorosamente”.