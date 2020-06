In Evidenza Politica Primo Piano FOTO / Capitano, quanto fa “7×7?”. Uno striscione e lancio di uova. Ma un pomeriggio tutto sommato tranquillo 5 giugno 2020

Alfredo Picariello – Vasto spiegamento di uomini e mezzi, via Tagliamento chiusa al traffico dalle 16 fino alle 19.30, divieto di sosta a partire dalle 11. Il servizio d’ordine per la visita di Salvini ad Avellino è stato impeccabile e, tutto sommato, tutto è filato via liscio nel migliore dei modi. Soltanto quando è arrivato il laeder della Lega, sono state lanciate delle uova che, per fortuna, non hanno colpito nessuno.

Poi, ovviamente, qualche coro di protesta. In particolare, qualche spordarica contestazione da parte di alcuni commercianti per la chiusura di via Tagliamento e Piazza d’Armi. Non si sono registrate tensioni di sorta, ma soltanto una isolata contestazione di alcuni giovani che hanno accolto Salvini all’arrivo gridando “W il re del Papeete”, “Avellino non si lega”. I due giovani protagonisti sono stati fatti allontanare dalle forze dell’Ordine.

Anche un altro striscione è comparso, con la scritta: “7×7?”, con la chiara allusione ai 49 milioni che sarebbero stati fatti sparire dalla Lega. Alla fine, comunque, in maggioranza applausi da una folla di curiosi ad attenderlo, rigorosamente con la mascherina.