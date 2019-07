FOTO/ Avvocati, chiuse le urne. Al voto per il rinnovo del Consiglio in 1.555

Alfredo Picariello – 1.555 votanti, oltre ogni rosea aspettativa. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ad Avellino, si confermano più che sentite. Nonostante il pieno periodo estivo, una buona parte degli iscritti ha deciso di dare il proprio contributo alla “singolar tenzone” che vede 63 candidati contrapposti, in un clima particolarmente rovente non solo per il caldo. Il dopo-Benigni, non più ricandidabile perché al secondo mandato, sta per partire. Lunedì, martedì e mercoledì fino alle 15. Gli avvocati hanno votato, esprimendo 14 preferenze. Il Consiglio sarà composto da 21 persone. Alle 15.45 in punto è iniziato lo spoglio, dovrebbe chiudersi per le 22.

Ricordiamo chi sono i candidati: Valentina Amelio, Anna Argenio, Giovanni De Lucia, Ciro De Marco, Antonio Famiglietti, Elvira Festa, Carlo Frasca, Carmine Freda, Matilde Fusco, Fabrizio Granata, Maria Rita Martucci, Ennio Napolillo, Maria Carmela (detta Carmen) Picariello, Nello Pizza, Modestino Prisco, Marina Pierro, Antonio Picciocchi, Gaetano Ferretti, Rita Cesta, Luca Anzuoni, Antonella Sorice, Mauro De Marco, Amato Rizzo, Giuseppe Di Gaeta, Stefano Rosa, Gaetano Napolitano, Carla Bevilacqua, Enrico Petrozziello, Elena Ferrara, Italo Meoli, Lucia Raffaella Del Guercio, Antonio Rapolla, Giusi Perretti, Alfonso Petito, Mauro Alvino, Carmine Ruggiero, Gerarda Russo, Orazio Pedicino, Raffaele Tecce, Michela Pelosi, Marco Mariano, Francesco Castellano (del 1980), Manuela Ferri, Alfonso Preziosi, Maurizio Ricci, Maria D’Amelio, Gaetano Manzi, Giovannangelo De Giovanni, Leonida Maria Gabrieli, Rosa Barletta, Norma Marranzini, Filomena Panico, Pasquale Iallonardo, Luigia De Girolamo, Antonio Larizza, Paola Albano, Antonio Barra, Tommaso Fabiano, Rino Lucadamo, Alessandra Grappone, Pietro Salierno, Dario La Bruna, Giuseppe Russo.

