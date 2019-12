Avellino In Evidenza Primo Piano FOTO / Artigianale al 100%: nella chiesa del Rosario “brilla” il presepe di Marinelli realizzato in onore della mamma 30 dicembre 2019

Alfredo Picariello – Brilla, nella centralissima chiesa del Rosario di Avellino, un presepe davvero “prezioso”. E’ speciale non solo perché è un pezzo quasi unico, artigianale in tutto e per tutto, ma soprattutto perché ha un valore affettivo molto importante. E’ il “regalo” che Mirko Marinelli, 35enne di Mercogliano, volle fare qualche anno fa alla mamma che stava male. Un dono dal cuore, alla persona più importante per lui, a quella cara mamma che tanto amava i presepi.

Era il 2012 e Mirko cominciò a lavorarci non solo con amore e passione, ma anche con tanta dedizione e precisione. Tutte caratteristiche che hanno fatto sì che Mirko, ancor oggi, sia un presepista molto apprezzato in Irpinia e non solo, al punto tale anche da vincere numerosi ed importanti premi. Il 35enne di Mercogliano, dopo vari anni di lavoro – più di tre – ha “sfornato” una vera e propria opera d’arte, un pezzo grande oltre due metri e mezzo.

Nel frattempo Maria Grazia, la mamma di Mirko, purtroppo è morta. Il capolavoro è rimasto a casa sua per un po’ di tempo. Fino a quando non c’è stato l’incontro tra Mirko ed i preti della chiesa del Rosario che sono rimasti “rapiti” dal presepe. Così Mirko ha deciso di donarlo, per sempre, alla centrale chiesa di Avellino. L’8 dicembre c’è stata l’inauguarazione ufficiale, dopo l’allestimento durato circa 20 giorni. Il presepe di Marinelli suscita consensi in tutti coloro che lo ammirano.

E’ realizzato rigorosamente a mano ed è tutto in legno. Mai nella chiesa del Rosario, prima d’ora, c’era stato un presepe così grande. E, a quanto pare, non ce ne sono uguali in giro nelle chiese di Avellino. I pastori sono stati messi a disposizione, invece, direttamente dalla Chiesa del Rosario. E sono pastori tipici del presepe napoletano, tutti in terracotta.

Il presepe di Marinelli, protetto da vetri antisfondamento, resterà in allestimento fino all’Epifania.