FOTO/ Alessandra Amoroso è andata a trovare la piccola Gioia 18 dicembre 2018

Grande sorpresa per la bimba irpina ricoverata in ospedale a Roma e per i genitori.

La cantante, come sempre sensibile a queste problematiche, si è fermata per vari minuti a giocare con Gioia Marano che, da mesi, è in attesa di un trapianto di cuore.

Continuiamo a sostenere i genitori che con immani sforzi stanno affrontando questa situazione. Forza piccola Gioia, tutta l’irpinia fa il tifo per te.

L’Iban per aiutare Gioia è IT48Y0347501605CC0011883524 Intestato a Giovanni Marano.